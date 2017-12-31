Наблюдатели ОБСЕ посетили два приграничных района в ОРДЛО

31.12.2017 10:17

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 декабря), наблюдатели побывали в пунктах пропуска у г.Новоазовск и с.Новоборовицы.



"Наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством. Находясь на пункте пропуска возле г. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) в течение ориентировочно 10 минут, команда СММ видела в очереди на выезд из Украины 31 автомобиль, - сообщается в отчете. - Ведя наблюдение в пункте пропуска возле с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) на протяжении около 1 часа, члены патруля Миссии не видели перемещения автомобилей ни в одном из направлений".