Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса

31.12.2017 12:05

За период с 11 по 22 декабря представители СММ ОБСЕ зафиксировала более 26 000 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, что свидетельствует о 25-процентном увеличении по сравнению с предыдущими двумя неделями.



Лишь за 11 декабря наблюдатели зафиксировали свыше 3 500 таких нарушений. Большинство обстрелов сконцентрировано в 5 "горячих точках" вдоль линии соприкосновения: особенно интенсивные боевые действия велись в районе Авдеевка–Ясиноватая– Донецкий аэропорт, в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска, а также в районе Попасная–Первомайск.



После возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня, начиная с 00:00 23 декабря, в течение первых суток Миссия зафиксировала 328 случаев нарушения режима прекращения огня.



24 декабря СММ констатировала существенное уменьшение этого количества, зафиксировав 64 таких нарушения.