- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО10:56
- Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ10:30
Один из главарей "ДНР" сделал важное признание
Т.н. "заместитель командующего ВС ДНР" Эдуард Басурин озвучил краткие итоги уходящего года.
"Если брать 2017 год в целом, то можно отметить, что с военной точки зрения ситуация стабилизировалась, - признал Басурин. - Но при этом у нас есть погибшие и раненые гражданские люди".
Тактику украинской армии террорист назвал "ползучим наступлением", приведя в пример недавний переходт под контроль ВСУ двух населенных пунктов в районе Горловки (речь о Травневом и Гладосово).
"Армия наша стала более профессиональной, - считает "заместитель командующего". - Солдаты точно знают свои действия, умеют воевать. Проблемы есть, будем пытаться их решать".
Напомним, что недавно силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.
Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.
Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Недавно Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".
Общий обзор ситуации в зоне АТО читайте в нашем материале Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, Басурин, оккупанты
- Один из руководителей армии боевиков ДНР озаботился здоровьем защитников Украины
- "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением
- Ахтунг! Ахтунг! В ДНР совсем сдурели: заявили, что Украина двинула на них танки с крестами на броне
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- Боевик Басурин пугает население "республики" возможными терактами со стороны ВСУ
- Оккупанты Донбасса анонсировали ад после 10 января
- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО10:56
- Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ10:30
- Соцсети: в Донецке произошел сильный взрыв13:00
- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- В Украине грядут политические и антикоррупционные разборки12:25
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Право на пенсию по возрасту на льготных условиях надо доказать через суд20:09
- За гранты отчитались: зачем украинские силовики устраивают шоу голливудского масштаба 19:52
- В Новый год без лишнего: что нужно оставить в прошлом, 2017 году18:26
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году