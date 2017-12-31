Один из главарей "ДНР" сделал важное признание

31.12.2017 11:06

Т.н. "заместитель командующего ВС ДНР" Эдуард Басурин озвучил краткие итоги уходящего года.



"Если брать 2017 год в целом, то можно отметить, что с военной точки зрения ситуация стабилизировалась, - признал Басурин. - Но при этом у нас есть погибшие и раненые гражданские люди".



Тактику украинской армии террорист назвал "ползучим наступлением", приведя в пример недавний переходт под контроль ВСУ двух населенных пунктов в районе Горловки (речь о Травневом и Гладосово).



"Армия наша стала более профессиональной, - считает "заместитель командующего". - Солдаты точно знают свои действия, умеют воевать. Проблемы есть, будем пытаться их решать".

Напомним, что недавно силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.

Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.

Недавно Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".

Общий обзор ситуации в зоне АТО читайте в нашем материале Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения