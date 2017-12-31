Официально: украинские воины не пострадали от обстрелов, но есть ранение во время подрыва

31.12.2017 13:13

За минувшие сутки, 30 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики совершили 4 обстрела. Все – на Донецком направлении. Потерь в рядах ВСУ в результате этих провокаций нет.



Об этом сообщил сегодня спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Он также уточнил, что после 14:00 противник обстреливал позиции украинских воинов у Павлополя. Боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и минометы 82-мм. Кроме того, огонь из стрелкового вооружения зафиксирован в районе Водяного.



После 18:00 произошел стрелковый обстрел у Гнутово, но был придушен "ответкой" из и крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.



Также полковник сообщил, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один из воинов АТО вчера получил ранение в районе Крымского на Луганщине.



