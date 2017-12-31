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По всей линии соприкосновения в зоне АТО "свирепствуют снайпера"
Журналист и волонтер Роман Бочкала сообщил последние новости с Донбасского фронта.
"Здесь не безопасно, но всегда чертовски спокойно. Потому что здесь они - наши защитники. Здесь знаешь, где свой, а где враг. Где черное, а где белое, - отмечает Роман. - Крайнюю неделю тихо. Не так, чтобы совсем, но тише, чем раньше. Минск, обмен пленными, праздники... Но все знают - пройдёт немного времени и снова будет громко. Мы продолжаем держать целую армию против несчастных шести бригад. Но другого выбора нет. Отойдём - они попрут. А наши ребята вперёд идти не могут. И все мы знаем почему...".
Что до текущей ситуации, то, по словам журналиста, Луганское направление по-прежнему относительно спокойное. На Мариупольском главные болевые точки - Широкино и Водяное, на Донецком - промка, шахта, дуга…
"По всей линии свирепствуют снайпера. Постоянно калечат и убивают наших ребят, - отмечает Бочкала. - Мы отвечаем всеми доступными методами… Все хотят домой к семьям на праздники, но не все могут. Кто-то ж должен Родину защищать".
Теги: Донбасс, война, снайпер, АТО, обстрелы
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