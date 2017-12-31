Позиции сил АТО пережили 120 огневых налетов и активный снайперский огонь

31.12.2017 14:42

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на протяжении последнего недельного периода на Донбассе отмечалось снижение интенсивности огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории.



"Вместе с тем, российские оккупационные войска активизировали ведение снайперского огня за счет увеличения количества снайперских групп в зоне соприкосновения с подразделениями сил АТО, также на ряде участков отмечается активизация ДРГ противника", - отмечают в ИС.



С 20 по 29 декабря с.г. артиллерийские подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили порядка 120 огневых налетов из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм РСЗО “Град”, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.



Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Старый Айдар, Новоалександровка, Луганское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Гладосово, Новолуганское, Лозовое, Травневое, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, шахта “Бутовка”, Новотроицкое, Водяное, Пищевик, Каменка, Павлополь, Лебединское и Широкино.