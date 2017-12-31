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Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила о многочисленных нарушениях перемирия со стороны гибридных оккупационных войск.
"С 00.00 часов 23.12.2017 с момента объявления бессрочного прекращения огня, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов НВФ ОРДО / ОРЛО позиций подразделений ВС Украины в зоне проведения АТО, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенных минского договоренностями", - отмечается в вечернем сообщении Украинской стороны СЦКК.
На Луганском направлении (в которое входит часть Донецкой области) за указанный период боевики незаконных вооруженных формирований вели обстрелы позиций ВСУ из 82 мм минометов в районе населенного пункта Луганское 4 раза (зафиксировано 35 разрывов мин), населенного пункта Крымское 1 раз (зафиксировано 26 разрывов мин) и населенного пункта Светлодарск 1 раз (зафиксировано 3 разрывы мин).
На Донецком направлении за тот же период противником было осуществлено 4 минометные обстрела по позициям сил АТО в том числе с применением миномета 120 калибра в районе населенного пункта Павлополь (зафиксировано 5 разрывов мин) и 82 мм минометов в районе населенного пункта Талаковка и шахты "Бутовка" (зафиксировано по 2 разрывы мин).
В течение прошлой недели оккупанты активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Радует лишь то, что не было обстрелов позиций ВСУ из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня, и танков.
За этот же период значительно активизировалась вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев). Снайперским атакам подверглись украинские военные в районе населенных пунктов Золотое (Луганский направление), Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" (Донецкий направление).
Украинская сторона СЦКК связывает ведения провокационных обстрелов позиций подразделений ВСУ с попыткой оккупантов спровоцировать ответный огонь и снять с себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия".
"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на провокации пророссийских террористических войск", - отмечает Украинская сторона СЦКК.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, обстрелы
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