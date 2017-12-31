Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ

31.12.2017 15:52

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука рассказал о том, какие интересные нюансы отмечали наши европейских соседи в действиях украинской власти на Донбассе.



"Огромный позитив они видят в том, что в названии нашего Министерства значится "временно оккупированных", - сообщил Тука. - Категорически рекомендуют отказаться от употребления таких терминов, как "линия разграничения", "линия разъединения"… В лучшем случае - это "линия соприкосновения". На КПВВ, на любых блокпостах предлагают не заниматься маркировкой государственных символов, превращая эти пункты на государственные границы. Донецкая область - сплошь украинская, и по эту сторону линии, и по ту".



Об этом Тука заявил во время обсуждения Аналитического отчета "Состояние общественного сознания в Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса", основанного на комплексном исследовании в восьми подконтрольных городах Донецкой и Луганской области.