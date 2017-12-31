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Символ будущего года спасает людей в зоне АТО
Старшина Виталий и его минно-розыскная собака Грей (напомним, что 2018-й – Год Собаки) течение трех лет спасают людей в районе проведения антитеррористической операции. Четырехлетний лабрадор – наследственный сапер наследственный. Его родители из Центра разминирования уже много лет помогают военным в поиске и уничтожении взрывоопасных предметов.
- Использование собаки позволяет более качественно и быстро осуществлять розыск взрывчатки. Но, в нашем деле, кроме высокой степени чувств и универсальности, к служебной собаке предъявляются очень большие требования. И прежде всего - это высокая выносливость. Ведь часто нам приходится осуществлять разведку минных полей и дорог, вести поиск мин и зарядов взрывчатых веществ в населенных пунктах и в отдельных объектах на большой территории местности, - рассказывает Виталий.
По словам военного кинолога, для минно-розыскной службы отбираются собаки со спокойным характером. У них должна быть нулевая агрессия, чтобы они могли работать с любым инструктором и в любых условиях.
- Грея можно охарактеризовать как верного друга и отличного профессионала, - продолжает Виталий. - Я взял его щенком. Мама - непревзойденный сапер Джесси, известна среди бойцов в АТО, отец - Лорд, заслуженный ветеран многих вооруженных конфликтов в мире. Вместе с Греем мы прошли сначала общие курсы дрессировки, а потом начали обучение на взрывчатые вещества. Питомца постоянно нужно заинтересовывать.
На занятиях по дрессировке приходилось каждый раз придумывать что-то новое, чтобы работа собаке не надоела. К слову, он ищет взрывчатку только по запаху, движется зигзагообразно. Когда находит мину, садится в полуметре он ее. Ему запрещено лаять, царапаться, активно дергаться, крутиться. Обоняние четвероногих бойцов в 200 раз превышает человеческое. Каждый вид взрывчатки пахнет по-своему, собака обучен на минно-розыскной деятельности, никогда не будет искать наркотики или людей.
С начала 2015 года Виталий с Греем неоднократно находятся в АТО. Они выполняют специальные задания по поиску, выявлению и разминирования, проверяют административные здания, школы, больницы, детские сады и дороги Донетчины. Саперы говорят, что Грей неоднократно отыскивал опасные находки. В частности, находил противотанковые мины ТМ-62. А это и сохранены жизни наших собратьев, и сохранена военная техника, отмечает Евгений Силкин в статье для "Народной Армии".
- В настоящее время, здесь в Донбассе, для Грея очень хорошая возможность одновременно учиться и помогать как местному населению, так и украинским бойцам, - добавляет Виталий. - Но даже в условиях ведения боевых действий в районе проведения АТО мы стараемся тщательно соблюдать правила подготовки, отдыха и ухода за собакой. У собаки всегда есть определенный рацион питания, а также своевременный специальный медицинский осмотр.
По словам Виталия, Грей тонко чувствует настроение и всегда отвечает верностью и преданностью. Потому что он хотя и собака, но - личность.
Теги: Донбасс, собака, взрывчатка, символ года, АТО, саперы
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