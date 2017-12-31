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Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
В эксклюзивном интервью donbass.ua политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко признался, что не ожидает в 2018-м каких-либо кардинальных изменений касательно разрешения конфликта на Донбассе.
"Уже есть признаки нового охлаждения отношений между Западом и Россией (новые санкции США против России, недопуск РФ к участию в зимних Олимпийских играх-2018). И это всё - под президентские выборы в России, которые должны состояться в марте будущего года, - отмечает Владимир Фесенко. - В этих условиях маловероятно достижение конструктивного компромисса по разрешению конфликта на Донбассе, в том числе и по миротворческой миссии ООН в этом регионе. Напротив, есть опасения, что Владимир Путин, готовящийся легализовать четвертый срок своих президентских полномочий, может вновь поиграть великодержавными мускулами".
Но есть, по словам эксперта, и сдерживающий фактор.
"В июне-июле в России должен пройти Чемпионат мира по футболу-2018. Любое серьезное обострение военных действий на Донбассе, либо другие агрессивные действия Кремля могут привести к срыву проведения ЧМ-2018 в РФ, - считает Владимир Вячеславович. - Сомневаюсь, что Путин пойдет на такой риск, с учетом его пристрастия к глобальным спортивным событиям на территории России. Поэтому до лета 2018-го ситуация на Донбассе, скорее всего, останется в нынешнем виде. А вот осенью будущего года может появиться повод для обострения военно-политического положения в этом регионе. В ноябре в марионеточных псевдо-республиках (так называемых "ДНР" и "ЛНР") готовятся провести очередные выборы своего руководства, что будет воспринято в Украине (и не только), как грубейшее нарушение Минских соглашений, и негативно повлияет на ход переговорного процесса".
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Теги: Россия, Донбасс, прогноз, конфликт, ДНР, ЛНР
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