Сквозь линию разграничения в зоне АТО сумели прорваться более 25 тысяч человек

31.12.2017 09:57

Представители Госпогранслужбы Украины сообщила, что за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 25,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств.



Статистика пересечения выглядит так:



КПВВ "Майорск" - 6745 человек и 990 транспортных средств;



КПВВ "Марьинка" - 6620 человек и 1330 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 4740 человек и 1015 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 2450 человек и 660 транспортных средств;



КПВВ "Станица Луганская" - 5125 человек.