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Сквозь линию разграничения в зоне АТО сумели прорваться более 25 тысяч человек
31.12.2017 09:57
Представители Госпогранслужбы Украины сообщила, что за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 25,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств.
Статистика пересечения выглядит так:
КПВВ "Майорск" - 6745 человек и 990 транспортных средств;
КПВВ "Марьинка" - 6620 человек и 1330 транспортных средств;
КПВВ "Новотроицкое" - 4740 человек и 1015 транспортных средств;
КПВВ "Гнутово" - 2450 человек и 660 транспортных средств;
КПВВ "Станица Луганская" - 5125 человек.
Теги: Донбасс, АТО, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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