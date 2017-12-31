Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Соцсети: в Донецке произошел сильный взрыв

31.12.2017 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соцсети: в Донецке произошел сильный взрыв

Жители Донецка (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сообщают о сильном взрыве в центре города.

Вот, что пишут дончане в соцсетях:

"Минут пятнадцать назад возвращался домой - сильный одиночный взрыв с юга"

"Донецк Широкий..было ОООчень громко!!"

"Цирк - очень сильный взрыв где-то недалеко и начался "обстрел" (со слов родичей). Бегут из магазина домой…"

"Центр, похоже на взрыв"

"Центр, чуть мандарины не уронила, рвануло что-то конкретно".

На официальных информационных ресурсах оккупантов пока нет никакой информации о происшествии. Молчат представители оккупационных властей и в соцсетях.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, соцсети, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх