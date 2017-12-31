Соцсети: в Донецке произошел сильный взрыв

31.12.2017 13:00

Жители Донецка (ОРДО отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сообщают о сильном взрыве в центре города.



Вот, что пишут дончане в соцсетях:



"Минут пятнадцать назад возвращался домой - сильный одиночный взрыв с юга"



"Донецк Широкий..было ОООчень громко!!"



"Цирк - очень сильный взрыв где-то недалеко и начался "обстрел" (со слов родичей). Бегут из магазина домой…"



"Центр, похоже на взрыв"



"Центр, чуть мандарины не уронила, рвануло что-то конкретно".



На официальных информационных ресурсах оккупантов пока нет никакой информации о происшествии. Молчат представители оккупационных властей и в соцсетях.