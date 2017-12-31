У боевиков "ДНР" исчезли танки, а по "ЛНР" рассекают бронетранспортеры

31.12.2017 09:55

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 декабря), команда СММ столкнулась с проблемами во время мониторинга отвода вооружения на неподконтрольной правительству части Донетчины.



За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения, в неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели 1 танк, стоявший в поле в 2 км к западу от с. Маркино (94 км к югу от Донецка). На этом участке два члена "ДНР" в одежде военного типа остановили патруль СММ вблизи Маркино и не разрешили ему проехать в западном направлении. Члены "ДНР" заявили, без предоставления каких-либо объяснений, что наблюдатели должны немедленно покинуть этот район.



Несмотря на трудности, наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, находившееся за соответствующими линиями отвода, где они в очередной раз отметили отсутствие у боевиков "ДНР" 7 танков (пяти Т-64 и двух Т-72).



В неподконтрольных правительству районах Луганщины члены патруля Миссии видели 9 боевых машин пехоты (БПМ-2) и 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на двух из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23, 23мм). Военная техника направлялась в восточном направлении в г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).



В г. Брянка (46 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели также видели 4 грузовика-платформы, каждый из которых перевозил на буксире одну БМП-1. Двигались они в восточном направлении.