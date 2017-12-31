Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У боевиков "ДНР" исчезли танки, а по "ЛНР" рассекают бронетранспортеры

31.12.2017 09:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У боевиков "ДНР" исчезли танки, а по "ЛНР" рассекают бронетранспортеры

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 декабря), команда СММ столкнулась с проблемами во время мониторинга отвода вооружения на неподконтрольной правительству части Донетчины.

За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения, в неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели 1 танк, стоявший в поле в 2 км к западу от с. Маркино (94 км к югу от Донецка). На этом участке два члена "ДНР" в одежде военного типа остановили патруль СММ вблизи Маркино и не разрешили ему проехать в западном направлении. Члены "ДНР" заявили, без предоставления каких-либо объяснений, что наблюдатели должны немедленно покинуть этот район.

Несмотря на трудности, наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, находившееся за соответствующими линиями отвода, где они в очередной раз отметили отсутствие у боевиков "ДНР" 7 танков (пяти Т-64 и двух Т-72).

В неподконтрольных правительству районах Луганщины члены патруля Миссии видели 9 боевых машин пехоты (БПМ-2) и 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на двух из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23, 23мм). Военная техника направлялась в восточном направлении в г. Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска).

В г. Брянка (46 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели также видели 4 грузовика-платформы, каждый из которых перевозил на буксире одну БМП-1. Двигались они в восточном направлении.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, танки, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх