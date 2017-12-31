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У прифронтовому Травневому відновлено медичне забезпечення
За ініціативи та сприяння групи Цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України міста Світлодарськ, у прифронтовому населеному пункті Травневе, який нещодавно перейшов під контроль представників АТО, відновлено медичне забезпечення.
Мобільна пресс-група ОТУ "Луганськ" повідомляє, що з нещодавнім відновленням електроенергії, ожив також і медичний пункт села. Офіцери "СІМІС" своїм транспортом доставляють лікарів до Травневого по бездоріжжю. А сьогодні вони ще й для надання консультацій та здійснення амбулаторного прийому залучили медиків Благодійної організації "АСАР". Нагадаємо, що з 2014 року фахівці цієї благодійної організації опікуються наданням медичної допомоги підрозділам Збройних Сил України, здійснюють стабілізацію та евакуацію поранених разом з військовими лікарями.
– У зоні відповідальності підрозділів, ми надаємо військовим медичну допомогу та консультуємо місцеве населення. І сьогодні ми охоче відгукнулись на пропозицію керівника групи ЦВС Олега Котельника та разом із місцевим лікарем прибули до медичного пункту села Травневе, – розповідає керівник бригади "АСАР" Людмила Плаксіна. – У складі волонтерської бригади є кваліфікований хірург, він надає допомогу тим, хто отримав травми в побуті та під час обстрілів з боку противника.
Протягом декількох годин на консультацію до лікарів прибуло близько двох десятків місцевих мешканців.
– В основному до нас звертаються пацієнти та скаржаться на підвищений тиск, поганий сон та нервові розлади. Це зрозуміло, адже село постійно під обстрілами "денеерівців", і тільки з Новорічним перемир’ям ми маємо можливість повноцінно надати медичну допомогу цим нещасним людям, – інформує завідуюча фельдшерсько-аптечного пункту Ганна Оліндаренко.
Теги: Донбасс, медицина, АТО, симики, Травневое
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