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В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских

31.12.2017 12:49
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В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских

Случаи насилия на Донбассе (обстрелы и взрывы) за период с 11 по 24 декабря привели к жертвам среди гражданского населения, среди которых 1 погибший и 20 раненых.

Об этом сообщают представители СММ ОБСЕ, подчеркивая, что таким образом общее количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения с начала этого года до 24 декабря составило 470 человек, 85 из которых — со смертельным исходом.



Теги: Донбасс, жертвы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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