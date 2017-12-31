В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских

31.12.2017 12:49

Случаи насилия на Донбассе (обстрелы и взрывы) за период с 11 по 24 декабря привели к жертвам среди гражданского населения, среди которых 1 погибший и 20 раненых.



Об этом сообщают представители СММ ОБСЕ, подчеркивая, что таким образом общее количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения с начала этого года до 24 декабря составило 470 человек, 85 из которых — со смертельным исходом.