В "ДНР" работает "комиссии", которая пытается спасти Россию от ответственности за войну на Донбассе

31.12.2017 17:11

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в созданной Россией псевдореспублике "ДНР" продолжается деятельность так называемой "специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе".



За период работы "комиссии" сформировано и внесено в реестр 9247 дела. Из них в отношении погибших - 403; раненых - 774; в отношении погибших детей - 62; раненых детей - 141; "пленных и незаконно задержанных", - 44; по разрушениям - 7850. Создано 1214 папок с фото- и видеоматериалами.



"Главная задача "комиссии" - создать условия для избежания ответственности РФ за указанные жертвы и разрушения, пытаясь переложить всю вину на украинскую сторону, - отмечают в ИС. - Члены данной "комиссии" приняли решение усилить медийную поддержку своей работы, которая должна включать инициирование новых обращений пострадавших. В частности, в январе 2018 г предполагается установить серию тематических билбордов с соответствующими призывами к жителям оккупированных территорий. В дальнейшем собранные материалы будут использованы для обвинений Украины в военных преступлениях против местного населения".