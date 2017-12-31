Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" работает "комиссии", которая пытается спасти Россию от ответственности за войну на Донбассе

31.12.2017 17:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" работает "комиссии", которая пытается спасти Россию от ответственности за войну на Донбассе

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в созданной Россией псевдореспублике "ДНР" продолжается деятельность так называемой "специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе".

За период работы "комиссии" сформировано и внесено в реестр 9247 дела. Из них в отношении погибших - 403; раненых - 774; в отношении погибших детей - 62; раненых детей - 141; "пленных и незаконно задержанных", - 44; по разрушениям - 7850. Создано 1214 папок с фото- и видеоматериалами.

"Главная задача "комиссии" - создать условия для избежания ответственности РФ за указанные жертвы и разрушения, пытаясь переложить всю вину на украинскую сторону, - отмечают в ИС. - Члены данной "комиссии" приняли решение усилить медийную поддержку своей работы, которая должна включать инициирование новых обращений пострадавших. В частности, в январе 2018 г предполагается установить серию тематических билбордов с соответствующими призывами к жителям оккупированных территорий. В дальнейшем собранные материалы будут использованы для обвинений Украины в военных преступлениях против местного населения".



Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, ДНР, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх