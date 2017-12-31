В "ДНР" с десяток человек стали жертвами "Аптеки на колесах"

31.12.2017 06:28

Переселенец из Енакиева, врач и блогер Александр Чернов уверяет, что в ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) людям подсовывают просроченные лекарства, которые не лечат, а калечат жителей Донбасса.



"Со вторника по четверг по Новоазовскому району под эгидой "правящего" оккупационного "общественного движения" "Донецкая Республика" - разъезжал фургончик с лейблом "Аптека на колесах". Ассортимент насчитывал едва ли 25 мейнстримных препаратов: антипростудные, антипоносные, антидавленческие и пара антисердечных. Но и этого хватило, чтобы к вечеру субботы в больницу Новоазовска уже обратились минимум 10 человек, в том числе и минимум 2 детей с симптомами перорального отравления и аллергиями (мегаотек глаз, носа, интенсивный отек и зуд кожи), - уверяет Чернов. - По крайней мере, двое - с отеком гортани, находятся на ВИВЛ (вспомогательная искусственная вентиляция легких- прим. ред.); и с диффузным поносом, резким обезвоживанием – госпитализированы".



По словам Александра, пострадавшие пеняют на купленные в "Аптеке на колесах" медикаменты.



"По словам медработников, пациенты даже предъявляли пластинки давно просроченных (в 2016 году) таблеток от простуды и диареи, которые находились в упаковках с "нормальными" сроками годности, - продолжает Чернов. - В случае с ребенком, у которого после сиропа от кашля возникла рвота и диарея, - мать показала флакон с несоответствующей указанной на упаковке просроченной датой".



Медик-переселенец отмечает, что доказать "юридически", что именно данное лекарство было куплено тогда-то в данной "Аптеке" - невозможно: никаких чеков там не выдавали, о кассовом аппарате в фургоне и речь не шла.



"По словам пострадавших, "бабенка в белом халате" от руки периодически записывала что-то в тетрадку, - рассказывает Александр. - Разумеется, о происходящем - медработникам велено "не распространяться". Но местные врачи уже морально готовы к весьма стабильному поступлению в ближайшие месяцы "жертв" "Аптеки на колесах". Плюсом является факт быстрого распространения среди сельских жителей Новоазовщины "пугающих" слухов - о "ядовитых лекарствах" из данной "Аптеки" - так что, наплыв отравленных должен спасть до периодических случаев. Но здоровье минимум нескольких десятков человек - в любом случае пошатнется".