В Донецке ель украсили украинским венком и обещают сюрприз

31.12.2017 15:02

Сегодня, 31 декабря, на Набережной временно оккупированного Донецка появился новогодний подарок от патриотов Украины. Ветвь одной из елей была украшена венком цветов украинского национального флага.



Выложивший в социальных сетях это фото дончанин отметил: "Очень скучаю за моим украинским Донецком. И в продолжение утренней прогулки в этот праздничный день мы подготовили небольшой подарочек) для наших единомышленников. Вы сможете лицезреть новогоднюю ёлку с Украинской символикой в самом центре ДОНЕЦКА, гирлянды которой будут излучать цвета украинского флага. Надеюсь, мы сможем поднять вам настроение и напомнить о тех прекрасных и мирных воспоминаниях украинского Донецка".



Дончанин отмечает, что действо начнется в 00:00 по киевскому времени. "Будьте готовы, вряд ли оно сможет продлится долго, Путинские церберы не спят в пьяном угаре. Для усиления атмосферы праздника и привлечения внимания мы постараемся обеспечить звучание Гимна Украины С наступающим Новым годом! Слава Украине!", - написал соавтор поздравления дончанам.