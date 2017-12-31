Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке расцвели орхидеи

31.12.2017 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке расцвели орхидеи

Посетители оранжерей Донецкого ботанического сада (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) могут в новогодние праздники полюбоваться цветением орхидей.

Как сообщила заведующая отделом тропических и субтропических растений сада Александра Николаева, в оранжереях среди зимы "зацвели алоэ качающееся, онцидиум из семейства орхидей, который в народе называют "танцующими куколками", а также красавица орхидея Каттлея Джекмана, растущая обычно в Гайане и Венесуэле".

В Донецком ботаническом саду сегодня действуют пять экспозиционных оранжерей. Они занимают площадь 2 230 квадратных метров. Там собраны растения из Америки, Азии, Африки, Австралии, региона Средиземноморья.

Информационные агентства, действующие на временно оккупированной территории, уверяют, что за прошедший год с экскурсиями в оранжереях ДБС побывало более 50 тысяч человек.



Теги: Донецк, Донбасс, ботанический сад, орхидея, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх