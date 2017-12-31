В Донецке расцвели орхидеи

31.12.2017 11:18

Посетители оранжерей Донецкого ботанического сада (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) могут в новогодние праздники полюбоваться цветением орхидей.



Как сообщила заведующая отделом тропических и субтропических растений сада Александра Николаева, в оранжереях среди зимы "зацвели алоэ качающееся, онцидиум из семейства орхидей, который в народе называют "танцующими куколками", а также красавица орхидея Каттлея Джекмана, растущая обычно в Гайане и Венесуэле".



В Донецком ботаническом саду сегодня действуют пять экспозиционных оранжерей. Они занимают площадь 2 230 квадратных метров. Там собраны растения из Америки, Азии, Африки, Австралии, региона Средиземноморья.



Информационные агентства, действующие на временно оккупированной территории, уверяют, что за прошедший год с экскурсиями в оранжереях ДБС побывало более 50 тысяч человек.