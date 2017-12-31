В Донецкой области снаряды летали в обе стороны, зафиксировано более 30 взрывов

31.12.2017 06:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 декабря), в Донецкой области Миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В частности, произошло 36 взрывов против 70.



Поздно вечером 28 декабря камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда в подконтрольном правительству г. Марьинка (23 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 61 снаряд с запада на восток на расстоянии 2–5 км к востоку.



Вечером 28 и в ночь на 29 декабря камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 взрыв неопределенного происхождения, 12 снарядов с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 2 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 7 снарядов с востока на запад, 1 взрыв в воздухе, 1 выпущенную вверх осветительную ракету с востока на запад, 2 снаряда с востока на запад, 2 снаряда с запада на восток, 2 снаряда с востока на запад, 1 взрыв в воздухе и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 1–3 км к югу.



Вечером 28 и в ночь на 29 декабря камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 взрыв неопределенного происхождения, 12 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 25 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 6 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 осветительную ракету, 29 снарядов с востока на запад, 1 снаряд с запада на восток и 32 снаряда с востока на запад — все за 5–8 км к северу.



Вечером 28 декабря и днем 29 декабря в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения и 7 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–7 км к юго-востоку и юго-западу.



29 декабря, ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение ориентировочно 3 часов, члены патруля Миссии слышали 4 взрыва неопределенного происхождения, 1 очередь из пушки зенитной установки и 2 очереди из стрелкового оружия — все в 1–4 км к западу и северо-северо-западу, а также 3 взрыва неопределенного происхождения в 5–10 км к западу.