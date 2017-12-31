В Макеевке остановятся троллейбусы

31.12.2017 08:29

В связи с новогодними и рождественскими праздниками троллейбусы на городских маршрутах оккупированной Макеевки 1 и 7 января работать не будут.



Со 2 по 6 и 8 января троллейбусы работают в режиме выходного дня с 6.00 до 17.30, сообщает "отдел транспорта" фейковой администрации г. Макеевки.



Автобусы на городских маршрутах будут работать в режиме выходного дня.