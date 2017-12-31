В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки

31.12.2017 19:35

Сегодня, 31 декабря, на Театральной площади Мариуполя, где установлена главная елка города, Деды Морозы и Снегурочки устроили жаркий батл.



"Желая добиться победы, команды делали всё, что только могли: танцевали, пели, хороводы водили, конкурсы проводили. Хоть это и было соревнование, но победило праздничное настроение", - отмечает mariupolnews.com.ua