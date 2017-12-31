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В районе АТО в ход пошли вертолеты

31.12.2017 11:44
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В районе АТО в ход пошли вертолеты

На одном из полигонов в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе прошли обучение вертолетчики армейской авиации.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в настоящее время, вертолеты армейской авиации на Донбассе выполняют транспортно-эвакуационные задачи: транспортировка раненых, доставка личного состава, переброски грузов и тому подобное.

На одном из полигонов в районе отвода состоялись плановые мероприятия боевой подготовки подразделений армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24 отрабатывали полеты парами и другие учебно-боевые задачи.

По легенде учений, группа диверсантов на малогабаритных надводных лодках пыталась высадиться на берег. Задача дежурного звена вертолетчиков - не допустить высадки противника и уничтожить.

Экипажи вертолетов Ми-8МТ, используя пулеметное вооружение, заходили на цель. Их корректировали авиационные наводчики, которые также усовершенствовали собственные навыки.

Новинкой учений стало применение пары боевых вертолетов Ми-24, которые прибыли в определенный район за сотни километров с оперативных аэродромов по вызову авианаводчика.

Как отметил руководитель АТО генерал-лейтенант Михаил Забродский - все задачи были выполнены, а цели поражены.



Теги: Донбасс, авиация, АТО, вертолеты
 
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