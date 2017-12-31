Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО нет тишины, но и потерь тоже нет

31.12.2017 07:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО нет тишины, но и потерь тоже нет

В течение 30 декабря гибридные войска оккупантов Донбасса продолжали обстрелы. Все удары пришлись на юг Донецкой области.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении".

Удары принимало Приазовье. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - отмечают в штабе. - В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал".



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх