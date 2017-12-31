В зоне АТО проходят опасные полеты

31.12.2017 13:48

Гибридные войска оккупантов Донбасса продолжают активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением БПЛА - для нанесения огневых ударов по позициям защитников Украины.



Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на протяжении недели было зафиксировано 14 полетов БПЛА, два из которых - полеты беспилотников “Орлан-10” (один был уничтожен ВСУ), которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО.