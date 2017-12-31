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Воин с донбасской передовой: диверсанты подползают группами
Александр учился на военного, однако, затем выбрал гражданскую жизнь, завел хозяйство. В 2015-м сам попросился на войну. Хозяйство сейчас на жене и двух детях. А он сражается в зоне АТО. В данный момент – в районе Опытного.
"Пытаются группами по 4-5 человек пробираться к нашим позициям. Где-то с полуночи и до рассвета. Подходили на расстояние до 200 метров. Но бойцы наши их вовремя заметили, дали отпор", - рассказывает армеец представителям Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") о вражеских ДРГ, которые то и дело проявляют активность.
По словам Александра, цель противника – минирование местности поближе к позициям сил АТО.
Донецкий аэропорт отсюда в нескольких сотнях метров. И хотя самолеты оттуда не летают уже более трех лет, ежедневно со стороны ДАПу подлетает несколько беспилотников. Оккупанты шпионят за украинскими армейцами, чтобы не пропустить малейшего изменения их позиций.
Теги: Донбасс, АТО, Опытное, диверсанты
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