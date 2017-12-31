Восстановление Авдеевки: откровения главы ВГА

31.12.2017 09:32

Глава военно-гражданской администрации прифронтовой Авдеевки Павел Малыхин рассказал, как распределяются гуманитарные грузы (в том числе - строительные материалы), которые поступают в город.



"Вся гуманитарная помощь, поступала к нам, направлялась в логистический центр, расположенный в школе №2. Данную гуманитарную помощь оприходовали и раздавали населению, - сообщил глава ВГА сайту AVDEEVKA.CITY. - После того как продуктов питания было уже достаточно, у нас возникла потребность в большом количестве строительных материалов. Сначала некоторые жители говорили: "Дайте нам необходимы строительные материалы и мы все сделаем сами". Мы тогда выдавали такие материалы и вели соответствующий учет".



Также город получил адресную денежную помощь на восстановление жилья от депутатов Львовского областного совета в сумме 500 тыс. гривен.



"Эти средства получили 180 человек, из них 121 - житель старой части, 59 жителей, проживающих в многоэтажках. В настоящее время управлением по вопросам социальной защиты населения соответствующие отчеты обнародованы, каждый желающий может создать запрос и ознакомиться, - продолжает Павел Малыхин. - Наряду с этим, мы также сотрудничали с "Красным Крестом". Сотрудники данной организации самостоятельно осмотрели 150 разрушенных домов и самостоятельно определили перечень домов, на которые выделят помощь. На данный момент ремонтные работы ведут работники ГСЧС под пристальным контролем представителей "Красного креста". В случае, когда строительные материалы от "Красного креста" закончатся, мы будем использовать те, что получили от областной администрации".



По словам главы ВГА, во время проведения АТО было повреждено 1263 дома, 111 из них многоэтажные, 1152 - частные. Оказана помощь материалами и работами 746 домам: 73 многоэтажным и 673 частным.



"Одной из самых больших проблем по восстановлению многоэтажек являются резкие и частые изменения цен на строительные материалы, - отмечает Павел Владимирович. - Например, пока мы в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины подготовим проект и смету на многоэтажный дом, сделаем экспертизу - цены резко меняются в несколько раз. Как следствие, документацию надо снова переделывать. А это время, которого так не хватает".