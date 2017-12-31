- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО10:56
- Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ10:30
Восстановление Авдеевки: откровения главы ВГА
Глава военно-гражданской администрации прифронтовой Авдеевки Павел Малыхин рассказал, как распределяются гуманитарные грузы (в том числе - строительные материалы), которые поступают в город.
"Вся гуманитарная помощь, поступала к нам, направлялась в логистический центр, расположенный в школе №2. Данную гуманитарную помощь оприходовали и раздавали населению, - сообщил глава ВГА сайту AVDEEVKA.CITY. - После того как продуктов питания было уже достаточно, у нас возникла потребность в большом количестве строительных материалов. Сначала некоторые жители говорили: "Дайте нам необходимы строительные материалы и мы все сделаем сами". Мы тогда выдавали такие материалы и вели соответствующий учет".
Также город получил адресную денежную помощь на восстановление жилья от депутатов Львовского областного совета в сумме 500 тыс. гривен.
"Эти средства получили 180 человек, из них 121 - житель старой части, 59 жителей, проживающих в многоэтажках. В настоящее время управлением по вопросам социальной защиты населения соответствующие отчеты обнародованы, каждый желающий может создать запрос и ознакомиться, - продолжает Павел Малыхин. - Наряду с этим, мы также сотрудничали с "Красным Крестом". Сотрудники данной организации самостоятельно осмотрели 150 разрушенных домов и самостоятельно определили перечень домов, на которые выделят помощь. На данный момент ремонтные работы ведут работники ГСЧС под пристальным контролем представителей "Красного креста". В случае, когда строительные материалы от "Красного креста" закончатся, мы будем использовать те, что получили от областной администрации".
По словам главы ВГА, во время проведения АТО было повреждено 1263 дома, 111 из них многоэтажные, 1152 - частные. Оказана помощь материалами и работами 746 домам: 73 многоэтажным и 673 частным.
"Одной из самых больших проблем по восстановлению многоэтажек являются резкие и частые изменения цен на строительные материалы, - отмечает Павел Владимирович. - Например, пока мы в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины подготовим проект и смету на многоэтажный дом, сделаем экспертизу - цены резко меняются в несколько раз. Как следствие, документацию надо снова переделывать. А это время, которого так не хватает".
Теги: Донбасс, Авдеевка, гуманитарная помощь, восстановление, разрушения
- В Авдеевке восстановили электроснабжение
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы
- Водоснабжение Авдеевки, Верхнеторецкого и Васильевки будет восстановлено сегодня
- Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке
- В Авдеевке удалось восстановить водоснабжение
- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать
- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО10:56
- Опубликована сводка последнего утра 2017 года с донбасских КПВВ10:30
- В 2017-м жертвами обстрелов и подрывов на Донбассе стали 470 гражданских12:49
- В Украине грядут политические и антикоррупционные разборки12:25
- Командующий АТО: Главный бой – впереди12:11
- Обстрелы зашкаливают: названы пять "горячих точек" Донбасса12:05
- В районе АТО в ход пошли вертолеты11:44
- Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший11:39
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО11:31
- В Донецке расцвели орхидеи11:18
- Один из главарей "ДНР" сделал важное признание11:06
- Мобильные штучки не добрались до ОРДЛО10:56
- Право на пенсию по возрасту на льготных условиях надо доказать через суд20:09
- За гранты отчитались: зачем украинские силовики устраивают шоу голливудского масштаба 19:52
- В Новый год без лишнего: что нужно оставить в прошлом, 2017 году18:26
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году