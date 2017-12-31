Вырванный из плена "ДНР" мужчина вернулся в Дружковку

31.12.2017 07:32

В Дружковку, что на севере Донетчины, вчера вернулся освобожденный из плена боевиков Алексей Кусков. Дома его ждали родные и друзья. Алексей находился в плену оккупантов 10 месяцев.



Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, Алексей с ужасом вспоминает 13 февраля уходящего года, когда его задержали в Донецке за якобы шпионаж. Подозрение у оккупантов вызвало то, что парень часто ездит к родителям.



"МГБ ДНР" скрывало местонахождение Кускова, в то же время заставляло его подтвердить клевету. Из-за этого мать Алексея долго искала своего сына, обращалась ко многим международных организаций, правозащитникам.



"Со мной сидел в камере профессор, которого осудили за проукраинские настроения и посты в соцсетях. И таких там было много. На обмен пророссийские наемники привезли нас в автозаках - по 20 человек в каждом. Но нас встретили очень хорошо, все было организовано, к нам прилетел даже президент. Все как-то по-человечески, чувствуется, что приехали на родную землю", - делится недавний пленник.



Напомним, что 27 декабря вблизи КПВВ "Майорск" прошел обмен большой пленными между Украиной и пророссийскими группировками "ЛНР" и "ДНР".



Украинская сторона передали 233 человека из запрашиваемых оккупантами, получив взамен 73 недавних пленника ОРДЛО.