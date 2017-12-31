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Архив - Донецкая область

Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший

31.12.2017 11:39
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Взрыв гранаты на Луганщине. Есть пострадавший

В результате взрыва в городе Сватово (подконтрольная часть Луганской области), получил телесные повреждения в виде осколочных ранений левой ноги и руки 32-летний местный житель.

Вчера вечером в Сватовский отдел полиции поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестный мужчина бросил в него гранату.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что потерпевший находился в своем гараже по ул. А. Невского. Услышав, что рядом с гаражом кто-то ходит, заявитель вышел на улицу и увидел неизвестного, который бросил в его сторону гранату и после взрыва скрылся с места происшествия.

В течение часа после получения сообщения полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель. У задержанного полицейские изъяли самодельное устройство для отстрела патронов 16 калибра и 5 патронов калибра 16 мм. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

На данный момент хулигана задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Теги: Донбасс, взрыв, Луганская область, граната
 
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