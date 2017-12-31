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Жебривский считает, что Донбассу пригодится опыт выявления коллаборантов после Второй мировой войны

31.12.2017 19:55
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Жебривский считает, что Донбассу пригодится опыт выявления коллаборантов после Второй мировой войны

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уверен, что украинские правоохранительные органы смогут выявить всех предателей после освобождения Донбасса.

"Чтобы никто не сомневался, Служба безопасности Украины фиксирует и накапливает дополнительную базу конкретно по фамилиям, кто, что делал. Поверьте, когда мы зайдем на ту территорию (неподконтрольную, - прим), то описание жизни боевиков будет четким - от людей, которым они настолько залили сала за кожу, что, думаю, не нужно будет собирать еще большую дополнительную базу", - заявил Жебривский в эфире "112 Украина".

По словам губернатора, подобным образом коллаборантов выявляли после Второй мировой войны. "Четко рассказывали, кто полицаем был, кто угонял людей в рабство. То же самое будет там", - считает глава ДонОГА.



Теги: Донбасс, губернатор, освобождение, предатель, Жебривский
 
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