- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Как в Авдеевке решают водные проблемы20:09
- Жебривский считает, что Донбассу пригодится опыт выявления коллаборантов после Второй мировой войны19:55
- В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки 19:35
- Как АКХЗ поддерживает Авдеевку19:15
Жебрівський сподівається, що наступний рік принесе Донеччині ще більше "куркулів"
Прес-служба Донецької облдержадміністрації оприлюднила вітання голови ОДА Павла Жебрівського з Новим Роком та Різдвом.
Наводимо вітання голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського у повному обсязі:
"Щиро вітаю вас з різдвяно-новорічними святами!
Ці прекрасні свята завжди були сповнені неповторного змісту. Новий рік – це є межа між минулим і майбутнім. Як завжди, напередодні Нового року, ми згадуємо, який був рік минулий і плекаємо надії на рік прийдешній, надії на те, що принесе він нам радість і мир, віру, що наші рідні та близькі будуть здоровими, робота – успішною, доля – прихильною, а наша рідна Донеччина та Україна – заможною, сильною та незалежною.
Для усіх нас рік, що минув, був непростим і вимагав напруженої та плідної роботи в ім’я добробуту нашої Донеччини, зміцнення і розквіту Української держави. Цей рік став знаковим для всіх українців – ми отримали безвізовий режим з Євросоюзом, що відкриває нові можливості для всієї країни.
В 2017 році на Донеччині успішно впроваджено програму підтримки малого і середнього бізнесу "Український донецький куркуль" – переможці програми вже отримали кошти та розвивають свій бізнес. Сподіваємось, що наступний рік принесе нам ще більше "куркулів", що дасть змогу розвинути на Донеччині новий клас – незалежних, вільних, підприємців, які працюють для себе, тим самим примножуючи здобутки Донеччини.
Сьогодні ми відбудовуємо інфраструктуру – відновлюємо разом мости, дороги та житло, будуємо опорні школи, спортивні майданчики, центри надання адміністративних послуг, реформуємо медицину – робимо разом все заради світлого майбутнього нашої Донеччини. Наше ключове завдання сьогодні – введення Донеччини в єдиний український простір, щоб кожен донеччанин, як на звільненій території області, так і на тимчасово окупованій, відчув, що він живе в Україні.
Я щиро вірю, в те що в Новому 2018 році ми зможемо завершити всі розпочаті проекти, що саме цей рік дасть нам змогу нарешті реінтегрувати тимчасово окуповані території Донеччини – принести мир та добробут туди, де наші громадяни так довго страждали від окупації російських найманців.
Безумовно, рік прийдешній несе нам нові виклики, які ми разом успішно подолаємо завдяки згуртуванню зусиль і наполегливій праці.
Кажуть, що в Новий рік здійснюються заповітні мрії та відбуваються справжні чудеса. У ці святкові дні хочу побажати вам натхнення, завзяття, щастя та злагоди, і найголовніше – миру.
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом! Радісних і мирних вам свят та натхненного Нового року!"
Теги: Донбасс, новый год, губернатор, поздравление, Жебривский
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
- Пресс-центр АТО поздравил украинцев с Новым годом
- Виктор Бурдук: Желаю, чтобы в сердцах, как в кузнечном горне, горел огонек любви!
- Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом
- Добра и счастья, мира и согласия!
- Хозяин Кремля направил поздравления с Новым годом, но не всем
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Как в Авдеевке решают водные проблемы20:09
- Жебривский считает, что Донбассу пригодится опыт выявления коллаборантов после Второй мировой войны19:55
- В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки 19:35
- Как АКХЗ поддерживает Авдеевку19:15
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление20:46
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Как в Авдеевке решают водные проблемы20:09
- Жебривский считает, что Донбассу пригодится опыт выявления коллаборантов после Второй мировой войны19:55
- В Мариуполе зажигали Деды Морозы и Снегурочки 19:35
- Право на пенсию по возрасту на льготных условиях надо доказать через суд20:09
- За гранты отчитались: зачем украинские силовики устраивают шоу голливудского масштаба 19:52
- В Новый год без лишнего: что нужно оставить в прошлом, 2017 году18:26
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ
- Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники