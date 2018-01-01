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Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия
01.01.2018 20:48
В первый день Нового года на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО.
На Донецком направлении враг, в новогоднюю ночь, более часа вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия. На Приазовье противник обстрелял из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения наши оборонительные укрепления в районе Павлополь.
На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, нарушение, перемирие, АТО
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