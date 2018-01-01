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Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
Заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на этот статус, вызвало панику среди переселенцев и возмущение у общественников.
28 декабря во время итоговой пресс-конференции, Рева, в частности, заявил: среди зарегистрированных 1,5 миллионов переселенцев есть те, которые по факту таковыми не являются. Как пояснил министр, эти люди проживают большую часть времени на неподконтрольных Украине территориях, а статус ВПЛ оформляют исключительно ради получения пенсии. В этой связи для получения статуса ВПЛ министр предлагает установить новый срок пребывания человека на свободной территории.
«Есть календарный год. Если ты живешь на подконтрольной территории меньше 183 дней, значит, ты - не внутренне перемещенное лицо по определению, - заявил глава Минсоцполитики. - Потому что ВПЛ – это лицо, которое покинуло свое место жительства. Но если вы «там» (на неподконтрольной территории – прим. ред.) живете 300 дней в году, а 60 - здесь, то какие же вы внутренне перемещенные лица?»
Министр уточнил, что по факту из 1,5 млн зарегистрированных ВПЛ, адресную помощь получают всего 200 тыс. тыс. человек. Это дает Министерству основания усомниться в реальном количестве переселенцев.
После этих заявлений представителям Донбасс SOS на горячую линию поступила масса звонков от ВПЛ с вопросом: действительно ли срок пребывания на неподконтрольной территории сократили с 60 до 45 дней?
«Эта информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! – уверяют в Донбасс SOS. - Статья 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20.10.2014 № 1706-VII гласит, что отмена действия справки возможна в связи с возвращением на постоянное место жительства либо длительном отсутствии по месту проживания, которое указано в справке ВПЛ (более 60 дней)».
Общественники подчеркивают: если вы находились на временно неподконтрольной больше 60 дней, ваша справка ВПЛ будет отменена, а социальные выплаты прекращены. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 90 дней, если вы письменно обратитесь в Управление соцзащиты населения, где зарегистрированы как переселенец, и обоснуете весомые причины вашего отсутствия по месту проживания.
В случае прекращения выплат либо других ущемлений прав ВПЛ нужно в обязательном порядке получить решение об этих действиях в письменном виде от уполномоченного органа власти. В решении должны быть указаны причины таких действий. Соответственно письменный ответ подлежит обжалованию в установленном законом порядке: вы можете оставить жалобу на управление, обратиться на горячую линию Кабмина (15-45), а также отстаивать свои интересы в суде.
В Донбасс SOS подозревают, что источником слухов о сокращении срока пребывания ВПЛ в ОРДЛО являются высказывания министра социальной политики Украины Андрея Ревы. Среди них, такой его комментарий касательно перемещения через линию соприкосновения наших сограждан, зарегистрировавшихся как внутренне перемещенные лица: «Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица. Нельзя считать – это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда – не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус».
«На данный момент это только слова - законодательно подобные изменения не приняты», - уверяют в Донбасс SOS
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, Донбасс SOS
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