Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»

01.01.2018 20:20

Глава Украинского государства Петр Порошенко в ходе своего новогоднего обращения к украинцам, обратился отдельно к бойцам АТО, жителям аннексированного Крымского полуострова и ОРДЛО, сказав, что в любом случае временно оккупированные регионы будут воссоединены с остальной частью Украины, а страна-агрессор будет изгнана и наказана. Ссылаясь на «УНИАН» издание replyua.net сообщает, что об этом говорится в новогоднем обращении Петра Порошенко к народу Украины.



Так, гарант Конституции заявил: «В первую очередь, давайте порадуемся вместе за наших соотечественников, которые буквально на днях были возвращены домой из российского плена к своим родным и близким. Слава Богу, их удалось вернуть до наступления новогодних праздников. С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборонительные позиции на восточных рубежах. Мы же, в свою очередь, будем продолжать укреплять армию Украины, нашу славу и гордость».



Обращаясь отдельно к жителям временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, Петр Порошенко заявил: «Через созданные искусственно линии разграничения мои искренние пожелания пускай услышит и Луганск с Донецком, и Крым с Севастополем. Сестры и братья, Украина – это ваш дом! Грабитель же разоривший наш дом будет в свое время изгнан и наказан».

Источник: http://replyua.net