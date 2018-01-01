Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной

01.01.2018 16:33

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6240, и он прошел обсуждение уже во всех необходимых комитетах. Принятие данного законопроекта предварительно запланировано на весну. Об этом в эфире ТК «Донбасс» сообщил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев.

«Это законопроект о возвращении избирательного права гражданам, которые выехали с неподконтрольных территорий – гражданам со статусом ВПЛ. Мы настаиваем на своем праве голоса, потому что мы такие законопослушные украинцы, как и все. Просто в силу близости региона к России, мы оказались заложниками ситуации», – сказал Борисичев.



Он дополнил, что «по разговорам в кулуарах парламента, принятие закона планируется на весну». «Однако как разыграется дальше политическая ситуация, посмотрим. Думаю, что к весне этот вопрос созреет. Сейчас многие общественные организации аккумулируют свои силы, чтобы через мирные протесты, через мирное давление на власть попросить депутатов вернуть нам право голоса», – дополнил общественник.



Борисичев считает, что справка внутреннее перемещенного лица не будет отменена. Т.к. в частности, она будет являться дополнительным документом при голосовании переселенца на выборах. «Голосовать, скорее всего, будут по предъявлению паспорта и справки ВПЛ. Или будет создан отдельный реестр избирателей для ВПЛ, в котором люди будут заранее регистрироваться, их будут проверять, и переселенцы будут без проблем голосовать», – пояснил Борисичев.



Напомним, законопроект № 6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)» был зарегистрирован в Верховной раде 23 марта 2017 года. В законопроекте предложен подход определения избирательного адреса избирателя по его фактическому месту жительства.



Сегодня из-за несоответствия прописки и фактического адреса проживания многие переселенцы не могут проголосовать на местных выборах. По последним данным, в Украине зарегистрировано 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, а это 4% всех избирателей.

Источник: http://zi.dn.ua