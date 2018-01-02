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Боевики "ДНР" разоблачают фейки ряженного российского гостя Прилепина
Донецкий боевик Евгений Тинянский, критически относящийся к деятельности российского пропагандиста Захара Прилепина, едко прокомментировал фотографию последнего, якобы, сделанную на линии фронта, пишет Остров.
Как сообщалось ранее, россиянин Захар Прилепин заявляет, что является замполитом одного из террористических батальонов НВФ "ДНР". В качестве доказательства своего боевого статуса российский пропагандист размещает постановочные фотографии, имитирующие его присутствие на передовой.
Евгений Тинянский прокомментировал одну из таких фотографий и обратил внимание на то, что Прилепин и его "однополчане" фотографируются якобы из зоны боевых действий на фоне чистенького джипа, кроме того донецкий боевик отметил, что они одеты в новенькое обмундирование, рядом нет никаких следов реальных боев, типа отстрелянных гильз.
И, наконец, у одного из боевиков – побратимов "замполита" Прилепина на голове надета панама, а в руках он держит кепку. Это, по мнению Тинянского, свидетельствует о том, перед фотографированием боевик устроили маскарад с переодеванием в боевую амуницию.
Приводим текст местного донецкого боевика, разоблачающего фейк боевика приезжего, полностью:
Здравствуйте мои дорогие!
Сегодня в рубрике "Гребаный стыд" наш постоянный ряженый гость Захар #Прилепин. Точнее его фотография, которую мы назвали "Типа на передовой". Вот она. Давайте ее рассмотрим.
Это, друзья, передовая, ага. Именно так передовая в #ДНР и выглядит, если кто не знал. И не будьте вы такими придирчивыми. Сккзано передовая, значит всем верить! Тем более, что на фото не хухры-мухры. А сам Захар со свитой..., ой, с сослуживцами.
И пусть вас не смущает чистая открытая дверь джЫпа в кадре. На передрвой все на чистеньких джЫпах передвигаются, а вы шо, не знали. Пусть не смущают чистенькие ручки и мордашки воинов. Ибо моют. Отсутствие окопов и даже редкой гильзы вас настораживает? Так герои по окопам не прячутся, и пуляют во врага стоя в полный рост и мастерски ловят свободной рукой экстрагированные гильзы.
А на бронежилете у Прилепина вы можете наблюдать планки ранений, аж четыре тяжёлых. Или это не ранения? А раз не ранения, то какого хрена это там висит? Правильно, для красоты!
Ну а теперь изюминка...
Обратите внимание на паренька в панаме рядом с Захаром Прилепиным. Посмотрите что он держит в руке. Увидели? А держит он кепку. Скажите, а нахрена, будучи в панаме, держать в руке еще и чью-то кепку?
Обратим внимание на цвет этой кепки, который идеально подходит под цвет камуфляжа Прилепина.
Выходит паренек состоит на должности кепконосца? Это почётно!
И не подумайте о том, что ряженый Прилепин остановился на пустыре специально для фото и для этого дела надел каску и дал на время подержать свою кепку пареньку, а тот попал в кадр и спалился. Нет!
Это реальная передовая с реальными воинами. Верьте в это. Ведь этого жалкого перца показывают по тв, он весь героичный по самые гланды.
А вы хавайте, верьте.
И не вздумайте делать репост, а то могут подумать, что вы имеете свое мнение, отличное от навязываемого. А это ж не модно нынче и не патриотично. Будьте стадом, так спокойнее.
Теги: Донбасс, разоблачение, ДНР, фейк
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