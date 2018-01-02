Боевики "ДНР" угрожают Украине новым оружием: "грозный" российский ответ на поставки из США насмешил соцсети. ВИДЕО

02.01.2018 11:29

Боевики "Л/ДНР" все еще возмущены сообщением о поставке оружия США для нужд ВСУ и решили опубликовать свой "амбициозный ответ", однако вызвали лишь насмешки и издевательства пользователей соцсетей, передает dialog.ua.

Один из информационных каналов российских наемников показал видео о том, как боевики создали "новейшее оружие", которое сделали в гараже с помощью старого советского гранатомета РПГ, горного сейсмодатчика, сварки и изоленты. Представленное оружие боевики назвали своим "ответом" "Джавелинам".

Наемники хвастаются, что сейсмодатчик с помощью написанного в "Л/ДНР" программного обеспечения определяет позиции стрелка-снайпера или оператора "Джавелина", а выстрел гранатомета должен уничтожать его позиции. При этом публикация видео вызвала насмешки пользователей соцсетей, которые издеваются над боевиками.