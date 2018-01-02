"Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО

02.01.2018 07:19

Александр Захарченко, главарь группировки "ДНР", сделал довольно странное заявление, поздравляя с Новым годом население "республики". Соответствующее видео обнародовано на YouTube, передает "Диалог.UA".

По утверждению Захарченко, боевики воюют ради мира. Он пояснил, что не будет перед праздником говорить о войне, потому как она стала повседневным явлением. "Сегодня я хочу сказать о мире, ведь именно мир – это то, ради чего мы воюем, работаем, строим и восстанавливаем", - заявил главарь донецких боевиков.

По традиции, Захарченко проинформировал о прогрессе в экономическом секторе, который, по его мнению, имеется в "республике". Политолог Алексей Голобуцкий в своем Twitter подметил, что Захарченко на Новый год очень старался.