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"Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО

02.01.2018 07:19
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"Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО

Александр Захарченко, главарь группировки "ДНР", сделал довольно странное заявление, поздравляя с Новым годом население "республики". Соответствующее видео обнародовано на YouTube, передает "Диалог.UA".

По утверждению Захарченко, боевики воюют ради мира. Он пояснил, что не будет перед праздником говорить о войне, потому как она стала повседневным явлением. "Сегодня я хочу сказать о мире, ведь именно мир – это то, ради чего мы воюем, работаем, строим и восстанавливаем", - заявил главарь донецких боевиков.

По традиции, Захарченко проинформировал о прогрессе в экономическом секторе, который, по его мнению, имеется в "республике". Политолог Алексей Голобуцкий в своем Twitter подметил, что Захарченко на Новый год очень старался.



Теги: Донецк, Донбасс, война, мир, Новый год, ДНР, боевики, Захарченко
 
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