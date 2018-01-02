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Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме
О механизмах регистрации детей, родившихся на территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР/ЛНР", рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. По словам Черныша, теперь родителям малышей в суд не нужно больше обращаться, поскольку Кабмином разработан административный механизм, вместо действовавшего до этого судебного, передает "Диалог.UA".
Установку факта гражданства поручили специальным комиссиям, которые будут курировать представители Международного комитета КК или ООН. Для этого родителям надо предоставить: заявление для медкомиссии, копии паспорта гражданина Украины, результаты анализов, УЗИ во время беременности, выписка из медкарты, а также другие документы, подтверждающие оказание женщине медпомощи в связи с беременностью и родами.
Однако во всем этом пока неясно, как комиссия будет реагировать на документы, где стоят "печати" фейковых республик, и нужно ли будет в том случае человеку получать статус внутренне перемещенного лица и пр.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, дети, регистрация, Кабмин, рождение, ДНР, ЛНР
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