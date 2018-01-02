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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января

02.01.2018 10:07
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Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января

Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 1 января, всего через КПВВ было оформлено 5,4 тысяч человек и почти 1,3 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 1206 человек и 320 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 1806 человек и 558 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 1100 человек и 290 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 248 человек и 97 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 1060 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 30/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/5;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:
Администратор: «8:09. На Майорске 80 машин и 40 льготы, пеших около 100 и идут».
КПВВ «Марьинка»:
Анастасия: «7:35. [Из Донецка на "Каргиле"]. Машин очень много, уже за мостом»;
Ульяна: «8:03. На трассе туман густой. Будьте осторожны».
КПВВ «Новотроицкое»:
Елена: «8:14. На Новотроицком на Мариуполь пеших нет, на въезд 10 авто»;
Администратор: «На "Перлыне" на Мариуполь человек 200»;
«S A»: «8:38. Новотроицкое – пропускают активно».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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