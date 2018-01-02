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"У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"
Ученый Игорь Козловский рассказал о том, каким пыткам террористы "ДНР" подвергают всех украинцев, оказавшихся в их плену. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", передает "Диалог.UA".
Так, по его словам, боевики, избивая и подвешивая заключенных, все время выкрикивали, что "они и есть русский мир". Он отметил, что кремлевские марионетки практически всегда использовали одни и те же методы воздействия. "Это такая мифологема, которую они придумали, и никто не знает, что это такое.
У боевиков небольшие фантазии - избиения, ток электрический, подвешивали", - сказал Козловский. Кроме того, историк добавил, что однажды он стал свидетелем того, как террористы издевались над его собственным сыном. Козловский не стал вдаваться в детали, он лишь пояснил, что это был настоящий ужас.
Теги: Россия, Донбасс, плен, пытки, ДНР, боевики, террористы
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