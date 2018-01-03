Главная / Новости / Донецкая область / Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО
Последние новости раздела
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов22:31
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- "У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"21:12
- В Макеевке россиянин сбил четырех человек20:06
- Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО15:42
- В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный13:36
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке12:09
- Боевики "ДНР" угрожают Украине новым оружием: "грозный" российский ответ на поставки из США насмешил соцсети. ВИДЕО11:29
Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО
03.01.2018 08:05
Дети "элиты" террористов "ДНР" поехали на "кремлевскую елку" в Москве на автобусе с украинскими номерами.
Об этом в своем Тwitter сообщил основатель проекта "Коллаборанты, бывающие в Украине" Александр Чернов.
"Само "Землячество Донбасс" посоветовало так делать. Типа, номера "ДНР" на бусе могут напрячь ментов РФ! А как же "Донбасс - Россия"?" - пишет Чернов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, автобус, ДНР
Читайте также:
- Пассажирский автобус Москва — Горловка попал в ДТП, есть пострадавшие
- В "ЛНР" продолжается "путч" - Плотницкий исчез, власть захватывает "госбезопасность"
- Мертвого москвича пять лет не могли обнаружить в собственной квартире
- В Донецкой области автобус сгорел дотла во время рейса
- Путин опять умер? Непонятное «вертолетное» движение привело в возбуждение москвичей
- Кличко о бое с Поветкиным: "Логично провести его в столице Украины"
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов22:31
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- "У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"21:12
- В Макеевке россиянин сбил четырех человек20:06
- "Творится просто какой-то ад", - жители Луганска рассказали, во что превратилась "помощь" старикам от властей "ЛНР"19:11
- Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО15:42
- В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный13:36
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке12:09
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО08:05
- Остался без пальцев: Из-за пиротехники в новогодние праздники пострадали двое детей и взрослый07:47
- А если война: против кого Россия может бросить войска07:30
- Когда в Украине начнется монетизация субсидий для населения?07:10
- Ситуация в зоне АТО: боевики бьют из минометов22:31
- Климкин и глава МИД Германии завтра приедут на Донбасс22:12
- Рожденных в "ЛНР/ДНР" детей на территории, подконтрольной Киеву, будут регистрировать иначе: стало известно о новом механизме21:49
- СОВЕТ ЮРИСТА: Можно ли пересечь линию разграничения без пропуска? Что делать, если срок действия пропуска закончился?21:33
- "У них небольшие фантазии - избиения, ток, подвешивание", - украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР"21:12
- Великобритания внесла Украину в десятку стран с высоким риском терактов20:49
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Драконовский тариф от Vodafon для ОРДЛО вызвал бурю возмущения
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Появилась важная информация для прифронтовой зоны Донетчины