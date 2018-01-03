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Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев
В интервью корреспондентам «Укринформа» Евгений Марчук, который представляет Украину в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, рассказал о двух вариантах миротворческих операций для нормализации ситуации на Донбассе, передает replyua.net.
По словам политика, первый вариант заключается в поддержании мира, второй – в принуждении к миру, причем в последнем случае допускается возможность применения оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.
Одновременно с этим Марчук подчеркнул, что так как уже прозвучало множество заявлений на различных уровнях, в частности, от руководства «Л/ДНР» о том, что они не поддерживают предложенную Украиной инициативу введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев. «Однако это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко верно поступил, что вынес этот вопрос на Генассамблее ООН», – сказал он.
Напомним, что в свое время главарь донецких террористов Александр Захарченко заявил, что миротворческой миссии ООН необходим согласовывать свои передвижения на Донбассе с членами группировки.
Теги: политика, Донбасс, миротворцы
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