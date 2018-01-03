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Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров

03.01.2018 19:20
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Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров

Заместитель главы Минюста рассказал о будущих переговорах

Очередные переговоры по освобождению украинских заложников, которые остаются в плену боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" запланированы на пятницу, 5 января.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в эфире телеканала "112 Украина".

"Очень много как государственных учреждений, так и общественных деятелей, которые принимают участие во всей этой большой работе. Так, на 5-е число госпожа Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу", – заявил он.

Также Чернышев добавил, что на переговорах "будет обсуждаться новый процесс возможной передачи, и будут готовиться документы".

Кроме того, по словам чиновника, Украине предстоит подготовить списки тех, кто будет передан на Донбасс, а также пройти процесс верификации и провести целый ряд других действий.

Напомним, 27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников, которое прошло в два этапа.

Сначала из так называемой "ЛНР" освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся из "ДНР" в Украину выехали 57 человек.

Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР", поскольку многие уже либо отбыли наказание, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.

В свою очередь омбудсмен Валерия Лутковская рассказывала, почему боевики отказывались возвращаться в "Л/ДНР". По ее словам, около 15 боевиков, привезенных на обмен, отказались возвращаться.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР, заложники
 
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