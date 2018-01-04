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Архив - Донецкая область

Хороводы возле Ленина и праздничный салют: как в Донецке встречали Новый год. ВИДЕО

04.01.2018 08:44
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Хороводы возле Ленина и праздничный салют: как в Донецке встречали Новый год. ВИДЕО

В оккупированном Донецке 31 декабря на площади имени Ленина прошел праздничный концерт и салют, сообщает inforesist.org.

Как утверждают сепаратистские СМИ, концерт возле главной елки «республики» собрал несколько тысяч человек.

При этом среди развлечений были хороводы и танцы около памятника Ленину.

Также были установлены фигурки снеговика, Деда Мороза и Снегурочки, выполненные в бело-синих и красных цветах.

После выступления «артистов ДНР» по московскому времени в Донецке запустили салют.



Теги: Донецк, Донбасс, концерт, Москва, Ленин, хоровод, Новый год, ДНР, салют
 
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