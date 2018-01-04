- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко17:44
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП13:39
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
"Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сделала замечание наблюдателю миссии ОБСЕ за использование терминов "ЛНР" и "ДНР". Об инциденте, который произошел во время обмена пленным 27 декабряполитик написала в Facebook, передает obozrevatel.com.
"В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в "ЛНР-ДНР".
Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО и нет никаких "ДНР-ЛНР"", - рассказала она.
По словам Геращенко, после этого сотрудница ОБСЕ покраснела и извинилась.
"Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и оно должно соответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск – это Украина!" – добавила вице-спикер.
Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, ОРДЛО
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"
- Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"
- Украинская сторона требует назвать конкретную дату освобождения людей из застенков "ДНР и ЛНР"
- Вот и обменялись: террористы "пополнили запасы" пленных на Донбассе
- "Россия может признать независимыми республиками оккупированные территории Донбасса", - российский политолог оценил возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной
- Трехсторонняя контактная группа подтвердила прекращение огня на Пасху
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко17:44
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП13:39
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Поставят крест на Украине? Европу уличили в "поддавках" Путину22:28
- Расширен список профессий, дающих право на льготную пенсию22:03
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Украине в 2018 году будет 11 государственных выходных21:22
- Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО20:59
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- Митингующие разблокировали работу пропускных пунктов на украинско-польской границе 20:19
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились