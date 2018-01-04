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Архив - Донецкая область

"Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии

04.01.2018 12:26
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"Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии

Небоевые потери на Донбассе являются серьезной проблемой не только для террористов временно оккупированных территорий, но и для украинских солдат. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал директор информационно-аналитического центра "Перспектива", военный эксперт Павел Рудяков.

По его словам, основной причиной этого становится отсутствие военной дисциплины. "Если говорить о террористических группировках на востоке нашей страны, то до надлежащего уровня дисциплины им еще далеко", - сказал военный.

Вместе с тем он подчеркнул, что в украинской армии также существует проблема небоевых потерь, но она в основном замалчивается.

"На регулярной основе силами Министерства обороны Украины это не становится предметом дискуссий, соответственно - отсутствует общественный контроль", - добавил Павел Рудяков.

По его словам, на фоне отсутствия военной дисциплины начинается злоупотребление алкоголем, пренебрежение авторитетом командира, в отдельных случаях совершения противоправных деяний. Военный также отметил, что боевые и небоевые потери украинской армии фактически пропорциональны, а это катастрофический показатель для страны.



Теги: Украина, Донбасс, дисциплина, АТО, потери, ВСУ, Минобороны, пьянство
 
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