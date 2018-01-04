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Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита
Глава МИД Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриэль во время визита на Донбасс планируют посетить офис ОБСЕ и некоторые прифронтовые населенные пункты. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил заместитель руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Евгений Вилинский, передает "Диалог.UA".
"Во время визита планируется посещение офиса ОБСЕ, а также некоторых населенных пунктов, пострадавших от обстрелов российских агрессоров", – сказал Вилинский. Стоит отметить, официальный визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля пройдет в Украине с 3 по 4 января.
За это время он намерен лично ознакомиться с обстановкой на Донбассе. Прилетевшего Зигмара Габриэля в Киев глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин проинформировал о напряженной, несмотря на объявленное перемирие, ситуации на Донбассе.
Теги: Украина, Донбасс, Германия, перемирие, ОБСЕ, фронт, Климкин
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