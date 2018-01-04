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"Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы
Суд в Мариуполе Донецкой области приговорил к тюремному заключению так называемого народного мэра Александра Фоменко, провозгласившего о своем управлении городом во время сепаратистского митинга 1 июня 2014 года, сообщает сайт «Новости Донбасса».
До мая 2014 года Фоменко занимал должность директора частного предприятия «Альянс ПС».
В решении судей говорится, что он вступил в сговор с представителями незаконной группировки «ДНР» с целью захвата власти в городе, желал занять место «народного мэра» и выступал за изменение конституционного строя Украины.
Противоправная деятельность «мэра» была остановлена правоохранительными органами 12 июня 2014 года.
В суде мужчина частично отрицал свою вину. Он говорил, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и на митинги попал случайно, где ему якобы предлагали должность «мэра». Фоменко утверждал, что не знаком ни с кем из членов «ДНР», знал об организации митингов только из Интернета и призывал просто создать контролирующий орган за городской властью.Обвиняемый называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел организации других государств.
Рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвующих в задержании «народного мэра», суд признал его виновным по ч.2 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы. Время пребывания в СИЗО с момента задержания зачислено в срок отбытия наказания.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, мэр, сепаратизм
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