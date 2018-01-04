О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО

04.01.2018 19:39

Мужчина получил тюремный срок за незаконное сотрудничество с пророссийскими сепаратистами, в благодарность за которое его назначили "народным мэром" Мариуполя. Так называемого "народного мэра" Мариуполя Александра Фоменко, пойманного бойцами Нацгвардии летом 2014 года, признали виновным в сепаратизме и приговорили к 6 годам и 9 месяцам тюремного заключения, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на сайт города Мариуполя.

Издание, приводя данные из Реестра судебных решений, пишет, что 1 июня 2014 года Александр Фоменко при поддержке пророссийских боевиков "ДНР" назвался "народным мэром" и приступил к "обязанностям" на благо фейкового псевдогосударства.

Однако пробыл Фоменко "градоначальником" недолго: уже 12 июня 2014 года его задержали сотрудники Национальной гвардии Украины. Интересно, что в суде псевдомэр частично отрицал свою вину, утверждая, что всю жизнь "занимался общественной деятельностью", а на сепаратистский митинг попал "случайно".

Также Фоменко сказал, что ни с кем из "ДНР" якобы знаком не был и знал о событиях лишь из Интернета, призывая "просто создать контролирующий орган за городской властью". Кроме того, уже в суде "мэр" называл себя гражданином Украины и настаивал, что будто бы не хотел организации других государств.

Тем не менее, факты подтверждают обратное: например, в Сети до сих пор сохранилось видео, где Фоменко, объявляя себя "народным мэром", проявляется как верный сторонник "ДНР" и утверждает, он пошел на это умышленно, зная, что по украинским законам понесет за это ответственность.

Судя по всему, у стороны обвинения были и другие доказательства противоправной деятельности "мэра". Выслушав показания свидетелей и военнослужащих, участвующих в задержании Фоменко, суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и осудил на 6 лет и 9 месяцев.